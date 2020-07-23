Орлов заявил, что потенциальных туристов в Приамурье больше всего интересует "Восточный"

ТАСС, 23 июля. Космодром "Восточный" в Амурской области оказался самым востребованным у потенциальных туристов объектом региона. Об этом в интервью в онлайн-проекте "Прямая линия гостеприимства" в четверг сообщил губернатор Василий Орлов.

"Я считаю, что космодром имеет огромный потенциал с точки зрения привлечения туристов. Мы с помощью цифровых данных "Яндекса" провели исследование, проанализировали, это самый востребованный на сегодня объект [в Амурской области] среди туристов по количеству запросов. При развитии космодрома и при развитии инфраструктуры, я уверен, это будет серьезная точка роста", - сказал Орлов.

Он добавил, что туроператоры уже предлагают различные туристические пакеты с посещением космодрома, в том числе привязанные к пуску ракет. "Я вам честно скажу, что я смотрел пуски: ракета долго стоит, а потом за 10 секунд улетает, один раз посмотреть можно. Но вот сама инфраструктура - это действительно уникальные вещи с технологической точки зрения, не имеющие аналогов в мире", - заявил губернатор.

"Восточный" - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Рядом с ним возводится наукоград Циолковский.

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Российским союзом туриндустрии. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире они рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах для интересных путешествий.