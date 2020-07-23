В Москве простились с художником Виктором Чижиковым

Мероприятие посетили около 100 человек. В том числе проститься с Чижиковым пришли художник Игорь Олейников, писатель Андрей Усачев, директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина, генеральный директор книжного магазина "Москва" Марина Каменева и другие друзья, и коллеги художника.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прощание с народным художником РФ Виктором Чижиковым, почетным членом Российской академии художеств, который умер 20 июля на 85-м году жизни, прошло в четверг в морге Боткинской больницы, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал ТАСС Усачев, он сделал вместе Чижиковым пять или шесть книг. Так, были изданы сборники "333 кота" и "Абракадабры художника В. Чижикова. Рисунки и стихи". "Выяснилось, что у Чижикова есть много рисунков, которые никогда и нигде не публиковались. Мы сделали ему подарок - в одной книге собрали 150 рисунков и 10 лучших поэтов, пишущих для детей, [они] написали к каждому по стихотворению", - отметил писатель.

По словам Усачева, талант Чижикова зажигал людей, которые его окружали. "Он вдохновлял, когда видишь его рисунок, там уже все сказано, нужно только перевести в слова", - поделился он. Усачев добавил, что художник был человеком, внимательным к жизни, к деталям, сердечным к людям. "Он не был зациклен на себе, поэтому он и художником был большим. Дружба - сложное понятие, но все, кто знал Чижикова, его любили", - сказал собеседник агентства.

Народный художник

Похоронный зал был украшен венками от Российского фонда культуры, мэрии Москвы, коллектива РГДБ, Совета по детской книге России. Директор РГДБ отметила, что выставки Чижикова и встречи с ним всегда пользовались популярностью у читателей библиотеки. "Виктор Александрович никогда не приходил в библиотеку без Зины, своей супруги, и без букета белых роз. Сегодня белые розы мы приносим тебе", - сказала Веденяпина.

Были зачитаны телеграммы от представителей власти. "Звание народный художник было применимо к Виктору Александровичу в самом полном смысле, нет в нашей стране никого, кто не знал бы его творчества. Созданные им образы останутся с нами навсегда, по-прежнему даря людям добро, юмор и волшебство", - отметил в телеграмме советник президента по культуре Владимир Толстой. Также были зачитаны соболезнования министра культуры РФ Ольги Любимовой и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище. Позднее художник будет похоронен на Востряковском кладбище.

Чижиков известен как автор образа медвежонка Миши - символа Олимпийских игр 1980 года. За день до новости о смерти художника, автора образа всеми любимого медвежонка Миши, исполнилось ровно 40 лет с начала тех Олимпийских игр.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов Чижиков занимался книжной иллюстрацией. Создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других. Художник одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу "Доктор Айболит".