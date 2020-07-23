В Ленобласти ожидают роста спроса на поездки в регион с началом программы кешбэков за туры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ожидают рост спроса на посещение региона после его присоединения с августа к программе Ростуризма по возврату части средств за покупку туров по стране. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства области.

"В комитете по туризму Ленинградской области от нововведения ожидают роста спроса на поездки в регион. Тем более, что в области около 5 200 памятников истории, культуры, архитектуры и природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков и других объектов, привлекательных для туристов, а также порядка 800 памятников боевой славы", - отмечается в сообщении.

В регионе разработаны более 100 региональных, межрегиональных и международных туристских маршрутов, среди которых также экологические, в том числе на особо охраняемых территориях, и историко-патриотические. "Огромной популярностью у туристов пользуются, в частности, реконструкции сражений разных эпох, которые проходят в области ежегодно, а также крупные фестивали, такие как "Корюшка идет!", намеченный в этом году на 29 августа", - отметили в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.

Реализация программы начнется в августе. Возврат можно будет получить за тур в любой регион России до конца 2020 года, включая Крым и Краснодарский край, однако для ряда регионов, в том числе для южных курортов, программа начнет реализовываться с 1 октября, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживание, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, например на личном автомобиле. Возврат части средств за туры по России будет осуществляться непосредственно туристам на карту "Мир" в срок до пяти дней. По словам главы Ростуризма, в программе смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней, при этом приветствуются межрегиональные маршруты.