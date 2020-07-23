Крашенинников: ни один законопроект о домашнем насилии пока нельзя вносить в Госдуму

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ни один из разработанных законопроектов о противодействии домашнему насилию с юридической точки зрения пока не готов к внесению на рассмотрение Госдумы. Об этом в четверг заявил глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе брифинга единороссов по итогам прошедшей весенней сессии.

По его словам, он "видел несколько текстов" законопроектов о противодействии домашнему насилию. "Но ни один текст вносить нельзя, потому что они <….> противоречат конституции, либо другим законам, либо совсем вмешиваются в частную жизнь и так далее. В таком виде, конечно, принимать нельзя", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что высказывает позицию "исключительно с юридической точки зрения". "Но работать нужно и, наверное, посмотреть какие-то фрагменты, которые вполне пригодны, может быть, надо продвигать. Но пока вот такая патовая ситуация", - добавил депутат.

Председатель комитета считает, что проблему домашнего насилия не решить "даже самым лучшим законом". "Это комплекс проблем, комплекс решений", - уверен он.

Лидер думских единороссов Сергей Неверов в свою очередь отметил, что никто во фракции не отрицает существование домашнего насилия. "Необходимо вопросы профилактики домашнего насилия вести и меры воздействия на такие субъекты, которые это делают, конечно, нужно находить", - добавил глава фракции.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев со своей стороны указал, что задачей парламентариев является поиск компромиссного решения. "Задача нашей фракции, конечно, будет состоять в том, чтобы эти вопросы урегулировать и найти решение, которое бы не нарушило права и неприкосновенность семьи, с одной стороны, а с другой стороны, пресекало бы такие явления как домашнее насилие", - заключил депутат.