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Итоговая редакция закона о распределенной опеке будет готова в осеннюю сессию Думы

Законопроект касается людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума подготовит окончательную редакцию законопроекта о распределенной опеке над недееспособными гражданами, как ожидается, в осеннюю сессию. Об этом в четверг на брифинге по итогам весенней сессии заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Законопроект, действительно, достаточно сложный, у него непростая судьба. <...> К этому законопроекту, поскольку он касается людей с ограниченными возможностями, подключилось множество экспертов: и юристов, и правозащитников, и лиц, которые занимаются вопросами социального обеспечения. Пока единой договоренности не достигнуто, тем не менее об этом поручении мы помним и думаем, что в осеннюю сессию выйдем на окончательную редакцию законопроекта", - сказал Исаев.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить инициативу ко второму чтению. Законопроект о распределенной опеке был разработан для того, чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты - психоневрологических интернатах.

По информации общественников, в этих интернатах для взрослых часто наблюдается конфликт интересов на уровне руководства учреждения: директор интерната, являясь опекуном недееспособных проживающих, по факту оказывается одновременно и заказчиком, и поставщиком социальных услуг. Если лишенный дееспособности проживающий хочет обратиться с жалобой на действия руководства интерната, персонал или некачественные социальные услуги, то эту жалобу он должен подать через своего опекуна - директора.

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