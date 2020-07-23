Эксперт: младенческая смертность в РФ снизилась до уровня, запланированного на 2024 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в России, по последним данным этого года, установился на уровне, которого ожидалось достичь только к 2024 году, и в ближайшее время ожидается еще более резкое снижение. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный внештатный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

"Мы помним, что есть президентские указы, что мы должны, например, достичь показателей младенческой смертности в стране к 2024 году 4,5 промилле (число детей, умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. новорожденных за год — прим. ТАСС). Я хочу сказать, что если мы посмотрим те данные, которые сейчас дает Росстат, то у нас за пять месяцев 4,4 промилле. То есть мы достигли тех показателей, которые ожидали достичь только к 2024 году", - рассказал Иванов.

По словам главного неонатолога, этот показатель еще может как вырасти, так и снизиться. При этом за 5 месяцев 2020 года в России умерло на 500 детей меньше, чем в тот же период прошлого года. Кроме того, как отметил специалист, если сравнивать данные 2013 и 2019 годов, то разница в числе смертельных случаев составляет уже 10 тысяч детей. "Это колоссальный успех, на самом деле, всей педиатрической службы страны", - добавил Иванов.

Как отметил специалист, успех связан, прежде всего, с "беспрецедентным вниманием руководства страны" к этой отрасли. По его словам, в России выполнили программу строительства перинатальных центров, которые сейчас есть практически во всех областных городах. Кроме того, выстроена система маршрутизации беременных и новорожденных. Если у женщины выявляется порок развития плода, то чаще всего, она поступает в федеральную клинику, где ребенка сразу же после рождения оперируют, и это резко увеличивает выживаемость.

"Резко увеличивает выживаемость и влияет на этот показатель выживаемость недоношенных детей. На сегодняшний день, если мы возьмем нашу страну, то проблема с выхаживанием детей от 1,5 кг - такой проблемы нет. Если, например, лет 10 назад их умели лечить избранные центры, то на сегодняшний день практически в любом областном перинатальном центре такому ребенку окажут полноценную помощь", - рассказал Иванов и добавил, что, по его мнению, в ближайшее время в стране ожидается еще более резкое снижение младенческой смертности.