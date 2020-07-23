Ижевску необходимо порядка 9 млрд рублей на ремонт ливневых канализаций

ИЖЕВСК, 23 июля. /ТАСС/. Стоимость ремонта ливневых канализаций Ижевска составляет порядка 9 млрд рублей. Власти муниципалитета выявили 37 наиболее проблемных точек, с которых планируется начать восстановление, сообщил журналистам глава города Олег Бекмеметьев.

В последние дни в Удмуртии после жары с температурой до плюс 34 градусов установилась дождливая погода, в регионе идут сильные ливни и грозы. Жители Ижевска в социальных сетях публикуют фотографии с затопленными проезжими частями, которые находятся в разных районах города, в том числе в центральных.

"К сожалению, наша ливневка, которая у нас есть и в котором состоянии она находится, с таким объемом воды не в состоянии справиться. Мы провели работу по проекту, и для того, чтобы во всем городе решить проблему таких подтоплений, необходимо более 9 млрд рублей, на всю ливневую канализацию города", - сказал Бекмеметьев.

Он уточнил, что 17 июля в Ижевске выпала половина месячной нормы осадков, а в целом за прошедшую неделю - две трети от месячной нормы.

"Мы на первом этапе выделили самые критичные 37 точек, это и улица Карла Маркса, ливни июльские показали, что и улицы Советская и Ленина стали проблемными точками. Есть понимание, какие участки ливневой канализации мы будем ремонтировать в первую очередь, в этом году планировалось приступить к ремонту самых ключевых точек - это перекресток Чугуевского и Карла Маркса", - сказал глава города.