Матвиенко предложила воздержаться от поверхностных оценок дела Сафронова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает воздержаться от "поверхностных оценок" дела журналиста Ивана Сафронова и дождаться решения суда.

Отвечая в четверг на пресс-конференции на вопрос о деле Сафронова, Матвиенко обратила внимание, что как законодатель не имеет "права давать какие-то правовые оценки, иначе это будет расцениваться как давление на следствие".

"Всегда любого человека жаль, который попал в трудную ситуацию. Но только суд вправе дать окончательное определение - виновен, невиновен, виновен в какой мере и какое наказание [за это]", - констатировала спикер.

Отметив, что не погружена в эту тему и может "руководствоваться лишь тем, что пишут в прессе, как обсуждается в обществе, заявлениями следствия, адвокатов", Матвиенко напомнила, в частности, о заявлении Службы внешней разведки по делу Сафронова. "Служба внешней разведки заявила определенно, четко и ясно (а это очень серьезная, согласитесь, структура), что его задержание никакого отношения не имеет к его журналистской деятельности", - сказала председатель Совфеда.

"Поэтому давайте все-таки дождемся, уверена, справедливого решения [суда]", - призвала Матвиенко.

"Судьба каждого человека важна, а это дело находится под особым контролем общественности, СМИ, он [Сафронов] журналист, здесь понятны тревоги, что вдруг это притеснение за его журналистскую деятельность. Но настолько серьезны обвинения, что нельзя давать какие-то поверхностные оценки, давайте дождемся", - подчеркнула она.

Дело Сафронова

Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. Вину он не признает.

По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также деятельности российских военных на Ближнем Востоке. В материалах следствия указывалось, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.