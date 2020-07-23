Пенсионный фонд России одобрил 1,2 млн заявлений на получение льгот от предпенсионеров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил за полгода право на различные меры социальной поддержки и льготы по 1,2 млн заявлений от граждан предпенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФР, опубликованном в четверг на сайте фонда.

"За шесть месяцев 2020 года Пенсионный фонд России подтвердил право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 1,2 млн заявлений. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам - в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг, в территориальных органах Пенсионного фонда или в МФЦ", - сообщили в ПФР.

В пресс-службе отметили, что наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. "Для этих целей с января Пенсионный фонд подтвердил центрам занятости напрямую и через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) статус 932 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, ПФР передал по запросам от работодателей сведения в отношении 124 тыс. человек, чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

"В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года получили порядка 197 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

О льготах

С 2019 года предоставляется ряд льгот предпенсионерам. В их числе бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста.

С 2019 года для предпенсионеров также введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости.