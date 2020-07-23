Более 2 тысяч митингующих в Испании выступили против плана Airbus по сокращению работников

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Более 2 тысяч человек присоединились в четверг к акции протеста в Испании против плана по реструктуризации европейской авиастроительной корпорации Airbus, что может привести к потере сотен рабочих мест. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, акция состоялась в городе Хетафе (автономное сообщество Мадрид). Участники протеста требовали, чтобы правительство Испании начало переговоры с представителями Airbus с целью гарантировать сохранение рабочих мест. Профсоюзы уже объявили, что планируют провести в сентябре новые акции.

Ранее компания объявила, что намерена сократить 15 тыс. рабочих мест к концу лета 2021 года из-за сложностей, вызванных распространением коронавируса. Как уточнили в Airbus, сокращение затронет примерно 5 тыс. рабочих мест во Франции, 5,1 тыс. - в Германии, 900 - в Испании, 1,7 тыс. - в Великобритании и 1,3 тыс. - в других странах. В компании указали, что воздушные перевозки не вернутся к докризисным показателям до 2023 года или даже до 2025 года, в связи с чем Airbus и приходится идти на такие меры.

1 июля премьер Испании Педро Санчес заверил, что его правительство находится в контакте с Airbus, чтобы попытаться сохранить рабочие места в стране.