В Калужской области разрешили работать кафе и ресторанам

ТАСС, 23 июля. Рестораны, кафе и другие учреждения общественного питания Калужской области, закрытые в связи с распространением коронавирусной инфекции, возобновят работу с 23 июля при условии соблюдения санитарных норм. Об этом сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в Instagram.

"С сегодняшнего дня рестораны, кафе и другие организации общепита могут возобновить работу в полном объеме, в том числе в закрытых помещениях, при условии соблюдения всех санитарных норм", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности и масочный режим продлены в Калужской области до 31 июля. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Работу возобновили учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, а также бани и сауны фитнес-центры, торговые центры, не запрещаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открылись для планового приема амбулаторные поликлинические отделения, разрешены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинская реабилитация, плановая госпитализация в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

К 23 июля в Калужской области выявлены 7 044 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным оперативного штаба региона, 5 603 выздоровели, 56 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,2 млн человек, свыше 623 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.