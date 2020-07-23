Главный неонатолог Минздрава допустил вероятность повторного заражения коронавирусом детей

"В начале говорили, что маленькие дети, новорожденные - они вообще не заболевают. Но оказалось, что это, во-первых, не так. И самый маленький ребенок по возрасту, который к нам поступил, с достаточно тяжелым протеканием, ему было 12 дней, для нас это было в определенной степени неожиданностью. Следующий момент - мы столкнулись с редкими ситуациями, что часть детей к нам поступили повторно, то есть у детей были повторные заражения. Это чрезвычайная редкость, но тем не менее такое было", - рассказал Иванов на пресс-конференции в ТАСС и добавил, что повторные случаи были единичными.

По словам специалиста, речь идет о детях с тяжелыми патологиями и опухолями, которых лечили в педиатрическом университете от коронавируса, а затем переводили в другой стационар, из которого они изначально поступали.

"Мы переводили их с полностью отрицательным результатом, через несколько недель к нам снова обращались эти стационары, в которых они давали положительный результат [на заражение коронавирусом]", - пояснил Иванов.

По мнению неонатолога, реабилитация у детей после заражения коронавирусом должна проходить легче, чем у взрослых, если у ребенка не развилась такая форма патологии, как бронхолегочная дисплазия. "Легкие ребенка развиваются до пяти лет. Поэтому, конечно, они более пластичны, чем у взрослых, и поэтому реабилитационные возможности у детей, они, конечно, гораздо выше. Поэтому думаю, что у детей тяжелых последствий в принципе [быть не должно]", - сказал специалист Минздрава.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,2 млн человек, свыше 623 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.