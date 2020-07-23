Мурашко: стимулирующие выплаты медикам за борьбу с коронавирусом идут в штатном режиме

"Сейчас выплаты идут в штатном режиме. Мы наблюдаем за тем, как развивается [ситуация], фиксируем каждый случай заболевания в Российской Федерации, поэтому в зависимости от того, как будет развиваться [ситуация] дальше, будет приниматься решение", - сказал он, отвечая на вопрос, не планируется ли продлить стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 июня подписал постановление о продлении до 15 сентября дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Восьмого апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей.