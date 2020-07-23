Мурашко рассказал о третьем этапе исследования вакцины от коронавируса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 1 600 добровольцев для двух форм вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, привьют на третьей фазе исследований. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что после того, когда завершатся и оформят клинические исследования, эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет у этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, сегодня эксперты планируют, что это будут минимум 800 человек на каждую форму выпуска (жидкая и лиофилированная формы вакцины - прим. ТАСС). И эти пациенты <...> также получат вакцинацию, и параллельно начнется масштабирование производства, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено право вакцинации", - сказал он.

Мурашко пояснил, что по результатам этих исследований будет организовано масштабное производство. "Мы планируем, что это все будет в этом году", - отметил министр, пояснив, что в первую очередь провакцинируют медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с заболевшими людьми.

"По вакцине, которая прошла первый этап исследования и второй этап исследования на добровольцах, а также показала хорошие результаты формирования иммунитета и насколько это стойкий по времени иммунитет, все эти люди будут находиться также под наблюдением последующим", - добавил Мурашко.

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