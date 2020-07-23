В Москве прошло прощание с телеведущим Александром Беляевым

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прощание с кандидатом географических наук и телеведущим Александром Беляевым, который умер на 72-м году жизни, прошло в Похоронном доме на Троекуровском кладбище в Москве.

Ритуальный зал был украшен цветами и венками от коллег и друзей Беляева, в нем также были установлены экраны с фотографией телеведущего. Проститься с Беляевым пришли многие известные люди, его коллеги по работе на НТВ.

"Почти 20 лет назад мы запустили парное ведение новостей на НТВ, это называлось "Страна и мир", - отметил телеведущий Алексей Пивоваров. - Было сложно искать ведущих, потому что многие были заточены под другой формат. Было понятно, что ведущим погоды должен быть человек от науки. Появился Александр Вадимович, это было совершеннейшее открытие - он сочетал в себе странным образом навыки американского ведущего, работающего на публику, умеющего правильно подать, казалось бы, банальную информацию, и умения революционного интеллигентного профессора, он умел держаться, всегда сохранял спокойствие в нервных моментах, умел найти подходящие слова, чтобы успокоить".

Как рассказала ведущая прогноза погоды на НТВ Ирина Полякова, в своей речи Беляев часто употреблял необычные, неожиданные слова, не свойственные для профессиональной лексики, но которые легко запоминались. "Мне они иногда приходили в голову, но я не использовала эти слова, думала, что это "беляевщина", что я это брать не буду. А теперь, напротив, буду специально цитировать, чтобы он так оставался с нами", - отметила она.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин отметил, что для коллег по институту "это был удивительный, жизнерадостный человек, который излучал счастье". "Я шел сюда, попал под проливной дождь и подумал, что погода Александра Вадимовича не забывает. Его любила не только погода, но и люди, которым он рассказывал про эту погоду и, конечно, коллеги", - сказал он.

По словам Орешкина, Беляеву удавалось решать проблемы, возникающие в институте, где работает 600 человек. "У него никогда не было ни одного недоброжелателя, ему всегда хватало любви, внимания. Он был прагматиком на грани цинизма, но к каждому конкретному человеку был добр. Его телевизионный образ совпадает с реальными качествами", - вспомнил сотрудник института географии. После прощания Беляев будет кремирован.