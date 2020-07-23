Создатели вакцины от коронавируса в ЕС планируют поставить более 60 млн доз в 2020 году

РИМ, 23 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Создатели вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и производимой британско-шведской AstraZeneca, планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в четверг Маттео Лигуори, один из руководителей итальянской компании Irbm.

Эта вакцина считается одной из наиболее перспективных в борьбе с инфекцией, и это стало гордостью для итальянской науки, поскольку важнейший ее компонент - аденовирусный вектор, то есть механизм доставки вирусного материала в клетки, - разработан и предоставлен компанией Irbm, отметил он.

"Наше сотрудничество с университетом в Оксфорде давнишнее, продолжается более 10 лет. Возможность получить результаты в такие кратчайшие сроки - это результат сочетания наших знаний и опыта", - сказал собеседник агентства. Он указал, что совместная работа над вакциной началась в январе, и итальянская компания предоставила свою платформу аденовирусного вектора. "Как делается вакцина: в данном случае (с коронавирусом - прим. ТАСС) должен быть синтезирован белок, который блокирует вирус, он помещается в своего рода челнок, который доставляет белок в организм, позволяя ему проникнуть в иммунную систему. Это ведет к появлению антител, которые не позволяют вирусу поразить организм. Наша система - это своего рода шаттл, который применяется к данному типу вакцины", - пояснил Лигуори.

Он подчеркнул, что целью создателей препарата является запуск его масштабного производства в краткие сроки. "Для Европы 60 млн доз предполагается получить до конца года, а в первом квартале 2021 года число доз достигнет 400 млн", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что зарегистрировать вакцину планируется в сентябре-октябре и потом сразу - обращаться за разрешением запуска производства.

Лигуори отметил, что до полной готовности вакцины пока далеко. "Нам предстоит еще долгий трудный путь, пока эта вакцина - только кандидат", - подчеркнул он. В Irbm воодушевлены результатами первой фазы клинических испытаний, которые указывают на хороший иммунный ответ.

Говоря о соперничестве в изобретении вакцины, Лигуори указал, что украсть ее сложно. "Дело не только в формуле, которая очень сложная, но в возможности ее воспроизведения и активизации", - отметил он.

Компания Irbm, одна из ведущих в мире по разработке инновационных медицинских препаратов, была основана в 2000 году в предместье Рима (город Помеция) как отделение Merk Research Laboratories транснациональной фармацевтической компании со штаб-квартирой в США Merk&Co.Компания участвует в разработке инновационных вакцин и занимается производством новых лекарственных формул для лечения онкологических заболеваний, а также разработкой антивирусных препаратов. Исследователи итальянской компании одними из первых выделили штамм лихорадки Эбола, что способствовало созданию вакцины. В 2009 году появился научный парк Irbm, в котором сконцентрированы научно-исследовательские лаборатории.

Об оксфордской вакцине

Препарат AZD1222 SARS-CoV-2 (прежнее название - ChAdOx1 nCoV-19) на основе рекомбинантного вирусного вектора, созданный в Дженнеровском институте Оксфордского университета группой ученых во главе с профессором Сарой Гилберт, рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. Британско- шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить свыше 2 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен.

AstraZeneca заключила предварительные договоренности о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.

Наладить выпуск вакцины в РФ по договору с AstraZeneca должна будет российская фармацевтическая компания "Р-Фарм".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире идет разработка более полутора сотен потенциальных вакцин от нового коронавируса. Больше двух десятков находятся на стадии клинических испытаний.