{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Создатели вакцины от коронавируса в ЕС планируют поставить более 60 млн доз в 2020 году

В компании Irbm сообщили, что в первом квартале 2021 года число доз достигнет 400 млн

РИМ, 23 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Создатели вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и производимой британско-шведской AstraZeneca, планируют поставить европейским потребителям первые 60 млн доз препарата до конца года. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в четверг Маттео Лигуори, один из руководителей итальянской компании Irbm.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Эта вакцина считается одной из наиболее перспективных в борьбе с инфекцией, и это стало гордостью для итальянской науки, поскольку важнейший ее компонент - аденовирусный вектор, то есть механизм доставки вирусного материала в клетки, - разработан и предоставлен компанией Irbm, отметил он.

"Наше сотрудничество с университетом в Оксфорде давнишнее, продолжается более 10 лет. Возможность получить результаты в такие кратчайшие сроки - это результат сочетания наших знаний и опыта", - сказал собеседник агентства. Он указал, что совместная работа над вакциной началась в январе, и итальянская компания предоставила свою платформу аденовирусного вектора. "Как делается вакцина: в данном случае (с коронавирусом - прим. ТАСС) должен быть синтезирован белок, который блокирует вирус, он помещается в своего рода челнок, который доставляет белок в организм, позволяя ему проникнуть в иммунную систему. Это ведет к появлению антител, которые не позволяют вирусу поразить организм. Наша система - это своего рода шаттл, который применяется к данному типу вакцины", - пояснил Лигуори.

Он подчеркнул, что целью создателей препарата является запуск его масштабного производства в краткие сроки. "Для Европы 60 млн доз предполагается получить до конца года, а в первом квартале 2021 года число доз достигнет 400 млн", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что зарегистрировать вакцину планируется в сентябре-октябре и потом сразу - обращаться за разрешением запуска производства.

Лигуори отметил, что до полной готовности вакцины пока далеко. "Нам предстоит еще долгий трудный путь, пока эта вакцина - только кандидат", - подчеркнул он. В Irbm воодушевлены результатами первой фазы клинических испытаний, которые указывают на хороший иммунный ответ.

Говоря о соперничестве в изобретении вакцины, Лигуори указал, что украсть ее сложно. "Дело не только в формуле, которая очень сложная, но в возможности ее воспроизведения и активизации", - отметил он.

Компания Irbm, одна из ведущих в мире по разработке инновационных медицинских препаратов, была основана в 2000 году в предместье Рима (город Помеция) как отделение Merk Research Laboratories транснациональной фармацевтической компании со штаб-квартирой в США Merk&Co.Компания участвует в разработке инновационных вакцин и занимается производством новых лекарственных формул для лечения онкологических заболеваний, а также разработкой антивирусных препаратов. Исследователи итальянской компании одними из первых выделили штамм лихорадки Эбола, что способствовало созданию вакцины. В 2009 году появился научный парк Irbm, в котором сконцентрированы научно-исследовательские лаборатории.

Об оксфордской вакцине

Препарат AZD1222 SARS-CoV-2 (прежнее название - ChAdOx1 nCoV-19) на основе рекомбинантного вирусного вектора, созданный в Дженнеровском институте Оксфордского университета группой ученых во главе с профессором Сарой Гилберт, рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. Британско- шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить свыше 2 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен.

AstraZeneca заключила предварительные договоренности о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.

Наладить выпуск вакцины в РФ по договору с AstraZeneca должна будет российская фармацевтическая компания "Р-Фарм".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире идет разработка более полутора сотен потенциальных вакцин от нового коронавируса. Больше двух десятков находятся на стадии клинических испытаний.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Университет "Иннополис" разработает модели для противодействия последствиям пандемии
Аналогичными исследованиями занимаются ученые из ЕС и Центра системных исследований Хопкинса в США
Читать полностью