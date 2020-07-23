Хайнань вошел в число ключевых направлений после снятия запрета на групповой туризм по КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июля. /ТАСС/. После снятия запрета на межрегиональный групповой туризм в Китае, который длился более 170 дней, провинция Хайнань вошла в число наиболее популярных направлений для совершения поездок. К таким выводам пришли эксперты из лаборатории больших данных лидера онлайн-туриндустрии страны компании Ctrip, сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

Согласно данным из исследования на основе опроса нескольких тысяч клиентов компании, большинство планируют совершить поездки с туристическими целями в другие провинции в июле, августе и октябре. В процентном соотношении эти показатели составили 56,4%, 47,4% и 52,6% соответственно. На платформе компании для бронирования туров самыми популярными направлениями в поисковой системе были провинции Хайнань, Сычуань, Шэньси, Гуйчжоу, Хэнань, Юньнань, Чжэцзян, Гуандун, Цзянсу и Хунань, а также города Шанхай, Чунцин и Пекин.

Учитывая все еще действующий запрет на групповые туры за рубеж, 88,7% респондентов, принявших участие в исследовании, выразили готовность к тому, чтобы совершить туристическую поездку в другие регионы Китая.

При этом в системе бронирования авиабилетов Ctrip самым популярным направлением для поиска оказался город Санья (провинция Хайнань). Интерес к нему со стороны клиентов компании вырос на 580% с момента начала действия ограничений на групповые туристические поездки по стране. За Санья следуют города Хайкоу (провинция Хайнань), Куньмин, Чэнду, Чунцин, Сиань, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Шанхай.

По мнению специалиста из Института туризма при Хайнаньском университете Мэн Кая, после снятия запрета на межрегиональный групповой туризм, введенного из-за пандемии коронавируса нового типа, основными критериями при выборе направления для поездки становятся чистая экология и безопасная для здоровья среда.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2019 году провинцию Хайнань посетили свыше 83 млн туристов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.