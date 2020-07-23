На президентские гранты по борьбе с коронавирусом претендует более 3,7 тысяч проектов НКО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. проектов НКО претендуют на победу в спецконкурсе, который объявил Фонд президентских грантов по теме борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фонда.

8 июня президент РФ Владимир Путин объявил о проведении конкурса для поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в борьбе с распространением нового коронавируса.

"Всего на специальный конкурс поступило более 3,8 тыс. проектов. 96,4% (более 3,7 тыс.) от всех представленных проектов прошли в основной этап конкурса по итогам заседания объединенного экспертного совета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отобранные проекты направлены на независимую экспертизу. "Оценивать инициативы некоммерческих организаций будут более 170 профильных экспертов", - сказали в фонде.

Грантовый фонд спецконкурса составляет 2 млрд рублей. Состязание проводится по трем направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" и поддержка "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". Итоги будут подведены не позднее 31 августа, а с 1 сентября победители начнут получать гранты.

Фонд президентских грантов традиционно проводит в течение года два конкурса для НКО по более чем 10 направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, охраны культуры и здравоохранения. Оба конкурса, изначально запланированные на текущий год, уже состоялись. С момента создания фонд провел восемь конкурсов, было поддержано 15 тыс. проектов на общую сумму более 31 млрд рублей.