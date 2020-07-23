Власти Бельгии обязали жителей носить маски во всех местах массового скопления людей

ТАСС, 23 июля. Ношение масок в местах массового скопления людей становится обязательным в Бельгии с 25 июля на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом заявила в четверг премьер-министр королевства Софи Вильмес на пресс-конференции по итогам заседания Национального совета безопасности (НСБ).

"С этой субботы, 25 июля, маски будут обязательны на рынках, барахолках, торговых улицах и в любых других местах массового скопления людей <...>. Такие места должны быть определены в каждом регионе местными властями. Кроме того, маски будут обязательны во всех государственных учреждениях", - отметила Вильмес.

В Бельгии ношение масок обязательно во всех общественных помещениях. Социальная дистанция в 1,5 метра должна соблюдаться снаружи и внутри зданий. Кроме того, рекомендованное количество личных контактов каждого жителя не должно превышать 15 человек в неделю. Столько же людей может находиться на любых типах общественных или частных мероприятий. За несоблюдение норм ношения масок в Бельгии установлен штраф в размере от €250 и выше.

"Объявление об ужесточении ограничений дается нам нелегко, но мы предпочитаем принять меры сейчас, чем пожалеть завтра", - добавила премьер-министр.

Во второй половине июня количество новых случаев заражения в Бельгии оставалось на уровне ниже 100 человек в сутки, однако с начала июля оно вновь начало расти. В течение прошлой недели несколько раз была превышена отметка в 300 новых случаев в день. С начала пандемии в Бельгии выявлено 64,6 тыс. случаев заболевания, умерли 9,8 тыс. человек.