Пресс-секретарь Зюганова сообщил, что политик не намерен извиняться перед Сурайкиным

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не намерен извиняться перед председателем ЦК "Коммунистов России" Максимом Сурайкиным, так как использовал в своем выступлении в Госдуме образное, но литературное слово. Об этом заявил ТАСС в четверг пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

"На отчете правительства Зюганов говорил достаточно эмоциональную речь, которая вызвана общим кризисным состоянием и политической, и экономической системы, говорил он достаточно ярким и народным языком. В том числе касательно темы господина Сурайкина он нашел очень яркое, на мой взгляд, доступное для простого человека образное определение, которое понятно каждому", - сказал он.

Ющенко отметил, что лексическое значение употребленного Зюгановым слова касается ориентации, "но во многом в народе так определяется состояние души человека низкого пошиба". "Поэтому в основном такой народный образ отождествлял именно это", - пояснил он.

По заявлению депутата, определение, которым лидер КПРФ охарактеризовал политического оппонента, "является литературным, оно использовалось во многих произведениях у Пришвина, Лимонова". "Поэтому подавать можно куда угодно, и мне очень интересно, как господин Сурайкин будет доказывать, что он не является представителем этого направления... Будем из этого исходить, поэтому никаких там юристов, ничего. Зюганов уже 350 судов прошел", - напомнил пресс-секретарь политика. "Сурайкин может каких угодно добиваться извинений... Добиваться можно в честной политической борьбе, которая ему вообще чужда", - заключил Ющенко.

В четверг Сурайкин сообщил ТАСС, что будет требовать в суде компенсации и извинений от лидера КПРФ, который использовал непарламентские выражения, характеризуя его в ходе заседания Госдумы в среду. Сурайкин также намерен обратиться в думскую комиссию по этике.