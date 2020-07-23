Университет "Иннополис" разработает модели для противодействия последствиям пандемии

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Ученые университета "Иннополис" выиграли грант РФФИ на разработку математических моделей, которые помогут справиться с последствиями пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщила пресс-служба вуза.

"Сотрудники Центра информационной безопасности российского IT-вуза выиграли грант РФФИ на лучшие проекты научных исследований по теме "Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий".

Выигранный грант поддержит исследование "Модели и методы обеспечения устойчивости социотехнических систем общества в условиях вирусных эпидемий типа пандемии COVID-19 на основе приобретаемого иммунитета", которым занимаются пятеро научных сотрудников Центра информационной безопасности под руководством Сергея Петренко", - говорится в сообщении.

Эксперты центра считают, что реальная динамика распространения и противодействия вирусу, то есть количественные закономерности противодействия и возврата общества в нормальное состояние, по-прежнему остаются неизвестными и требуют дополнительных научных исследований. Причина этого - несовершенство известных моделей, учитывающих случайные факторы, и методов изучения сложных эпидемиологических процессов, скоротечность и неопределенность параметров наблюдения, скорость мутации коронавируса, отсутствие научно обоснованной доказательной базы и ряд других факторов. По итогам двухлетнего исследования специалисты получат математические модели, препятствующие переводу социотехнических систем в необратимое и катастрофическое состояние.

"Необратимыми и катастрофическими состояниями могут стать типичные сценарии фильмов про апокалипсис - гибель людей, деградация ключевых систем жизнедеятельности. И чтобы это предотвратить, сейчас работает много разных специалистов: медики спасают людей, вирусологии и эпидемиологи борются с пандемией, математики и программисты разрабатывают модели и соответствующий софт, на котором можно разыграть возможные сценарии развития ситуации, потери и вред в целом для общества. Исходя из полученных прогнозов, подкрепленных выкладками и статистикой, можно принять правильные решения по противодействию пандемии COVID-19. Именно над этим и работает наша команда: мы разрабатываем математические модели, которые позволят правительству выработать ряд практических рекомендаций по эффективному противодействию подобным вирусным эпидемиям", - сказал руководитель Центра информационной безопасности университета "Иннополис" Сергей Петренко, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, данная тема сейчас особенно популярна в научных кругах. Аналогичными исследованиями занимаются ученые из ЕС и Центра системных исследований Хопкинса в США. В российском конкурсе, который выиграли эксперты университета "Иннополис", была подана 561 заявка.

Ситуация с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,2 млн человек, свыше 623 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.