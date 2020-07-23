В Москве не планируют возвращать ограничения. Главное о коронавирусе за 23 июля

Россия
- Всего зафиксировано 795 038 случаев заражения, из них новых — 5848. За сутки умерли 147 человек, за весь период — 12 892.
- Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. Эти вопросы обсуждаются с иностранными партнерами, но конкретных решений пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Эксперты не ожидают серьезного роста заболеваемости коронавирусом в России осенью. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предпосылок к возникновению второй волны в стране нет.
Москва
- Всего зафиксирован 235 971 случай заражения, из них новых — 608.
- Власти столицы не планируют вновь вводить ограничительные меры в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 15,2 млн случаев заражения, умерли более 623 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число новых случаев заражения в Бразилии за сутки увеличилось на 67 860 — это максимум с начала эпидемии (всего в стране заразились 2 227 514 человек).
- Финляндия вернет ограничения для въезжающих из Австрии, Словении и Швейцарии.
- В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года.