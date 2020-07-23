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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве не планируют возвращать ограничения. Главное о коронавирусе за 23 июля

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 795 038 случаев заражения, из них новых — 5848. За сутки умерли 147 человек, за весь период — 12 892.
  • Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. Эти вопросы обсуждаются с иностранными партнерами, но конкретных решений пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Эксперты не ожидают серьезного роста заболеваемости коронавирусом в России осенью. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предпосылок к возникновению второй волны в стране нет.

Москва

  • Всего зафиксирован 235 971 случай заражения, из них новых — 608.
  • Власти столицы не планируют вновь вводить ограничительные меры в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 15,2 млн случаев заражения, умерли более 623 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число новых случаев заражения в Бразилии за сутки увеличилось на 67 860 — это максимум с начала эпидемии (всего в стране заразились 2 227 514 человек). 
  • Финляндия вернет ограничения для въезжающих из Австрии, Словении и Швейцарии.
  • В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года
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