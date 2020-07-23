Центр развития человеческого капитала в Архангельске начнет работать 17 августа

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Центр профориентации школьников и студентов для последующего трудоустройства на предприятиях Арктической зоны России (Центр развития человеческого капитала) заработает в Архангельской области 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"17 августа в Архангельской области начнет работать центр развития человеческого капитала. Это совместный проект Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), Союза молодых профессионалов "Ворлдскиллс Россия" и правительства Архангельской области. Возглавит центр финалист конкурса "Команда Арктики", который проводило Минвостокразвития России", - говорится в сообщении.

Задача центра - донести до старшеклассников и их родителей информацию о том, что молодые люди могут получить высококачественное образование на базе более 100 колледжей и пяти вузов Арктической зоны. По данным агентства по развитию человеческого капитала, уже в этом году 50 молодых людей должны пройти стажировки и получить возможность трудоустройства на предприятиях региона.

АРЧК было создано, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2019 году агентство помогло трудоустроить на предприятия макрорегиона почти 8 тыс. специалистов, открыть 17 образовательных программ в колледжах и вузах Дальневосточного федерального округа. С декабря 2019 года функции АРЧК распространены на Арктическую зону РФ.