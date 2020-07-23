ЛНР отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из России

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник указом отменил необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции для лиц, прибывающих в республику с территории России. Об этом в четверг на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Указом главы снято ограничение по лицам, прибывшим из Российской Федерации. То есть после прибытия из РФ для жителей ЛНР снята необходимость 14-дневной самоизоляции", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Министр добавила, что при этом необходимость соблюдения двухнедельного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих в республику с территории Украины.

Кроме того, Пащенко сообщила о еще одном выявленном случае заражения в республике за сутки. Общее число заражений на сегодня - 605 человек.

Первый пациент с коронавирусом был выявлен в ЛНР 30 марта. Власти республики приняли ряд мер для предотвращения распространения вируса, в том числе закрыли предприятия общественного питания, приостановили работу непродовольственных магазинов, перевели учреждения образования на дистанционное обучение. С 13 мая в ряде районов ЛНР санитарные меры были ослаблены.