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Пандемия коронавируса нового типа

ЛНР отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из России

При этом сохраняется необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции для прибывающих в республику с территории Украины

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник указом отменил необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции для лиц, прибывающих в республику с территории России. Об этом в четверг на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

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"Указом главы снято ограничение по лицам, прибывшим из Российской Федерации. То есть после прибытия из РФ для жителей ЛНР снята необходимость 14-дневной самоизоляции", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Министр добавила, что при этом необходимость соблюдения двухнедельного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих в республику с территории Украины.

Кроме того, Пащенко сообщила о еще одном выявленном случае заражения в республике за сутки. Общее число заражений на сегодня - 605 человек.

Первый пациент с коронавирусом был выявлен в ЛНР 30 марта. Власти республики приняли ряд мер для предотвращения распространения вируса, в том числе закрыли предприятия общественного питания, приостановили работу непродовольственных магазинов, перевели учреждения образования на дистанционное обучение. С 13 мая в ряде районов ЛНР санитарные меры были ослаблены.

Теги
УкраинаРоссияПасечник, Леонид ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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