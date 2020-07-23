Двадцать студентов из Северной Осетии пройдут практику в Норильске

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Сводный отряд из 20 студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) в Северной Осетии отправятся на практику в промышленную зону Норильска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Двадцать студентов электромеханического и горно-металлургического факультетов отправятся в воскресенье на практику на предприятие "Норникель" в Норильске. И количество студентов, и время проведения сокращено в связи с новой коронавирусной инфекцией. Студенты пробудут в Норильске два месяца", - сказал собеседник агентства.

Планируется еще отправка студентов в этом году, отряд будет формироваться по запросу от предприятия. Студенты смогут совмещать производственную деятельность с прохождением практики с последующим трудоустройством. Во время практики им будет также выплачиваться стипендия. В планах СКГМИ - на базе вуза создать крупный учебный образовательный центр "Норникеля".

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - один из ведущих технических вузов в Российской Федерации. В настоящее время в вузе обучаются более 5 тыс. студентов по 21 направлению на 12 факультетах.