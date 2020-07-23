Мастерские создадут в коррекционном интернате в Северной Осетии в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Пять современных мастерских появятся в коррекционном интернате города Моздок Северной Осетии, сейчас завершен ремонт помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В специальной (коррекционной) школе-интернате г. Моздока завершены ремонтные работы в помещениях, где появятся пять современных мастерских. С сентября в образовательном учреждении будут внедряться современные программы трудового и профессионально-трудового обучения по следующим направлениям: швейное и обувное дело, подготовка персонала сферы обслуживания и рабочих по обслуживанию зданий, а также в области декоративно-прикладного искусства", - говорится в сообщении.

Оборудование для мастерских закуплено в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". На его приобретение из федерального бюджета выделено 7,8 млн рублей.

В августе в интернате запланированы установка и настройка оборудования. Кроме того, приобретены 10 ноутбуков, благодаря которым будет обновлен компьютерный класс.

"В рамках федерального проекта "Современная школа" наше образовательное учреждение участвует во II всероссийском конкурсе "Доброшкола", первый этап которого уже завершен, а второй - стартует в сентябре. Для нас это хороший опыт и возможность выйти на совершенно новый уровень. Ведь обучающиеся нашего интерната особенно нуждаются в поддержке и приобретении профессиональных навыков, чтобы чувствовать себя уверенно на дальнейшем пути", - цитирует пресс-служба директора школы-интерната Наталью Мироненко.

На сегодняшний день в специальной (коррекционной) школе-интернате Моздока обучаются 195 детей. Реализация мероприятий национального проекта "Образование" позволит им подготовиться к профессиональной деятельности по востребованным на рынке труда профессиям.