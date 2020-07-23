Строительство школы продолжат в Удмуртии на средства, выделенные на развитие строительства

ИЖЕВСК, 23 июля. /ТАСС/. Средства, выделенные Удмуртии правительством РФ на развитие жилищного строительства, направят на возведение школы для более чем 1 000 учеников в Ижевске, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

Как сообщалось, правительство России выделяет более 6 млрд рублей на программы развития строительства жилья в 20 регионах страны, в том числе в Удмуртии.

"В рамках этой субсидии Удмуртия получит 260 млн рублей. Средства мы направим на строительство школы на улице Архитектора Берша. Мы должны ввести в этом районе 36 тыс. квадратных метров жилья, в соответствии с условиями финансирования. Эти средства полностью закрывают нашу потребность на возведение объекта в этом году. Для завершения стройки в 2021 году потребуется еще один транш в размере 268,5 млн рублей", - приводит слова главы Удмуртии Александра Бречалова пресс-служба.

Школа на Берша - современное трехэтажное здание с развитой инфраструктурой. В ней смогут учиться 1 224 ребенка. Район, где строится объект, активно развивается - застраивается жилищными комплексами, в том числе для молодых семей.

В середине ноября 2019 года депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев на заседании думы остановился на проблеме так называемых недостроев, образующихся в регионах из-за недостаточного финансирования. В качестве примера он привел школу на улице Архитектора Берша в городе Ижевске. Федеральный центр предоставил средства на возведение здания учебного учреждения, но их хватило лишь на 50% от объема работ.