Минздрав утвердил клинические рекомендации для оказания помощи детям с аутизмом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минздрав России разработал и утвердил клинические рекомендации для оказания помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Научно-практический совет Минздрава России одобрил новые клинические рекомендации "Расстройства аутистического спектра у детей". Документ разработан российскими учеными, практикующими психиатрами, неврологами и клиническими психологами при участии международных экспертов", - говорится в сообщении.

В разработке принимали участие также родители детей с РАС. Применение рекомендаций станет обязательным с 2022 года. Однако медицинские организации начнут знакомить специалистов с ними уже сейчас. Отмечается, что клинические рекомендации получили положительное заключение Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России.