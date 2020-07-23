В Ростовской области до 10% жителей имеют антитела к коронавирусу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Антитела к новой коронавирусной инфекции, по данным частных лабораторий, имеют от 7 до 10% жителей Ростовской области. Об этом в четверг в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"Еженедельно мы отмечаем прирост количества людей, имеющих антитела класса G. Пока количество таких людей невелико, по данным этих коммерческих лабораторий. Пока на сегодня количество лиц, имеющих антитела класса G, по данным коммерческих лабораторий, у нас не превышает 7-10% в зависимости от муниципалитета, где эти исследования проводятся", - сказал он.

Ковалев также уточнил, что в настоящий момент в регионе нет массовых случаев завоза коронавируса из других регионов в связи с открытием курортного сезона, подтверждено лишь два таких случая. "Я не могу сейчас сказать, чтобы мы зафиксировали значительное количество таких случаев. На сегодня документально у меня подтвержден завоз коронавирусной инфекции только двух человек с мест отдыха. И это не Краснодарский край", - сообщил он.

Вместе с тем руководитель управления Роспотребнадзора напомнил, что инкубационный период заражения составляет 14 дней. "Отдых активных в Краснодарском крае, в котором принимают участие жители Ростовской области, в целом идет менее двух недель, и отсюда вытекает, вы тоже понимаете, инкубационный период до 14 суток. Поэтому, конечно же, мы работу по мониторированию и выявлению заболевших, вернувшихся с отдыха, будем продолжать", - подчеркнул Ковалев.

В понедельник в Ростовской области сняли часть ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. К своей деятельности при соблюдении ряда требований Роспотребнадзора вернулись музеи и дома культуры. Ранее в полном объеме возобновили работу детские сады, восстановлено предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работа плавательных бассейнов. При этом сохранена необходимость соблюдения санитарных мер, в том числе соблюдение масочного режима.

Всего в регионе было зафиксировано 11,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 9,4 тыс. человек выздоровели, 197 умерли.