В Ленинградской области ликвидировали 122 незаконные свалки с начала 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. В Ленинградской области с января 2020 года ликвидированы 122 несанкционированные свалки. Еще по 36 свалкам "Ленобллес" подал исковые заявления на арендаторов лесных участков, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"114 свалок, выявленных сотрудниками лесничеств, убраны силами арендаторов леса, 8 - за счет бюджета региона в рамках государственного контракта", - говорится в сообщении.

В 2020 году Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Ленобллес", лесничества которого расположены в районах Ленинградской области, заключило 2 государственных контракта на сумму 82 млн рублей по уборке свалок на бесхозных землях. На эти средства уже идет уборка 17 свалок общим объемом 23 тыс. кв. м на территориях Бокситогорского, Всеволожского, Ломоносовского, Рощинского, Северо-Западного лесничеств.

Всего на территории региона насчитывается около 1 тыс. незаконных свалок, сообщал ранее журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.