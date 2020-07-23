Единственный пляж Горно-Алтайска откроют для посетителей

ТАСС, 23 июля. Пляж в урочище Еланда, единственное официальное место купания для жителей столицы Республики Алтай Горно-Алтайска, откроют для посещения. Такое поручение дал глава региона Олег Хорохордин, сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"Пляж в Еланде - единственное обустроенное место для купания в республиканской столице, но он не был открыт в начале лета из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. В начале июля работа пляжей была разрешена, однако администрация города до сих пор не получила санэпидзаключение из-за того, что на территории не завершены работы по благоустройству. Глава республики Олег Хорохордин поручил руководству города устранить в кратчайшие сроки все недочеты, подписать необходимые документы и открыть пляж в ближайшее время", - сообщает пресс-служба правительства региона.

На пляже недостаточное количество песка на берегу, нет договоров на вывоз мусора. Лабораторные исследования воды патогенной микрофлоры не выявили. Вода, по заключению специалистов Роспотребнадзора, безопасна. Несмотря на то, что пляж официально до сих пор не открыли, люди туда приходят, поэтому там дежурят спасатели. Хорохордин подчеркнул, что спасательный пост должен работать постоянно, особое внимание он поручил уделить безопасности детей.

"На следующий год рассмотрим возможность привлечь сюда малый бизнес, облагородить территорию, организовать работу кафе, установить шезлонги и зонтики от солнца. Важно сохранить свободный доступ к пляжу", - цитирует пресс-служба главу республики.

Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай, в городе живет почти треть населения региона - около 63 тыс. человек. По данным оперштаба, в регионе лабораторно подтвердили 1 387 случаев коронавируса, в том числе 36 - за последние сутки. В республике остаются запрещенными массовые мероприятия, действует масочный режим.