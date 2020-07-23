Власти Воронежской области с 27 июля отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет

ВОРОНЕЖ, 23 июля. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев подписал указ о снятии ряда ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. С 27 июля в регионе отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства области.

"Губернатор Александр Гусев подписал указ о смягчении режима ограничений. С 27 июля отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Работодателям рекомендовали для этой категории работников, а также для лиц, имеющих заболевания из группы риска, предусмотреть удаленную работу или ввести посменный график", - говорится в сообщении пресс-службы.

С четверга фитнес-центры и спортивные объекты могут увеличить заполняемость до 50%. Также, как уточнила пресс-служба правительства региона, на профессиональных спортивных соревнованиях на стадионах разрешено присутствие зрителей, но не более 10% от общего числа мест на трибунах. Без зрителей можно проводить и физкультурные, и спортивные мероприятия, например, сдачу норм ГТО.

В Воронежской области с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, с 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, с 12 мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений, в настоящее время возобновлена торговля всех видов, работают дежурные группы в детсадах, открылись кафе и рестораны, библиотеки, музеи, парки. Закрытыми остаются кинотеатры.

В Воронежской области за последние сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 10 436. Из числа заразившихся выздоровели 9 943 человека, 88 умерли.