ВОЗ обновит рекомендации по карантину для контактировавших с заразившимися коронавирусом

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена обновить свои рекомендации по карантину для людей, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщила в четверг на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Мы обновим рекомендации в ближайшее время", - сказала она. По словам эксперта, в частности, будет отменена рекомендация по проведению теста по завершении двухнедельного карантина. Кроме того, правила будут скорректированы с тем, чтобы, например, не разлучать детей и родителей.