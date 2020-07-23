Собираемость взносов за капремонт в КБР составляет менее 50% за полгода

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Уровень собираемости взносов граждан за ремонт многоквартирных домов в Кабардино-Балкарии (КБР) в I полугодии 2020 года составил почти 50%, что ниже среднего российского показателя. Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ региона Алим Бербеков.

"Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за I полугодие составляет 49,6%, что ниже средних показателей по Российской Федерации. Необходимо отметить отставание по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 году, в связи с чем нужно принять меры по повышению уровня собираемости взносов и своевременному исполнению краткосрочного плана капремонта", - сказал Бербеков на совещании, посвященном вопросам подготовки к зиме.

В текущем году краткосрочным планом реализации программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в КБР на 2020-2021 годы предусмотрен капитальный ремонт конструктивных элементов в 100 многоквартирных домах, расположенных в городах и районах республики. Общая сметная стоимость работ равна 237 млн рублей. В план включены ремонт внутридомовых инженерных систем в 69 домах, ремонт кровли в 89, ремонт и замена 17 лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений в семи многоквартирных домах и ремонт фасада 71 дома.

В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов в КБР попали 2143 объекта, всего в республике более 5 тыс. многоквартирных домов. Размер взноса за капремонт на территории всей республики составляет 6 рублей 22 копейки за 1 кв. м и не менялся с момента начала сборов в 2015 году.