Псковский парк "Россия - моя история" первым в стране начнет готовить школьников к ЕГЭ

ПСКОВ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области и псковская епархия намерены запустить на базе исторического парка "Россия - моя история" первый в РФ проект по подготовке школьников к единому госэкзамену. Соответствующее предложение митрополита Тихона (Шевкунова), который также является председателем Патриаршего совета по культуре, поддержал губернатор Михаил Ведерников, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

На полях V Международного арктического форума "Арктика - территория диалогов" Михаил Ведерников сообщил о создании интерактивного исторического парка "Россия - моя история" на месте заброшенного стадиона "Электрон" в Пскове при участии Русской православной церкви. Здесь же власти намеревались построить уникальный для региона гуманитарно-спортивный центр с клубами по интересам для всех возрастов.

"Митрополит Тихон предложил проработать возможность использования исторического парка в качестве полноценного образовательного пространства, в том числе для подготовки школьников к единому государственному экзамену. Для таких занятий в проекте предусмотрены отдельные помещения. Опыта такой работы в исторических парках других регионов нет, поэтому Псковская область в этой части может стать пилотным проектом. Михаил Ведерников поддержал инициативу и поручил детально проработать данный вопрос", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в экспозициях интерактивного парка "будет отражен период с момента становления русской государственности до настоящего времени". "В экспозицию, которая займет в общей сложности более чем 40 залов, будут включены знаменательные для региона личности и малоизвестные исторические факты, которые надолго запомнятся посетителям", - говорится в сообщении.

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Такие площадки существуют уже в 17 городах. Псковская область в конце декабря 2018 года получила из резервного фонда президента РФ 250 млн рублей на создание в регионе интерактивного парка. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который возглавляет Ассоциацию парков "Россия - моя история", ранее сообщал, что до недавнего времени подобные проекты реализовывали только в городах-миллионниках.