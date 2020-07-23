ВОЗ сообщила, что две третьих всех случаев заражения коронавирусом приходятся на 10 стран

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Две третьих случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, приходятся всего на 10 стран. На это обстоятельство обратил внимание на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Хотя затронуты все страны, мы видим интенсивную передачу в относительно небольшой группе государств", - сказал гендиректор. По его словам, "почти 10 млн случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), то есть две третьих всех случаев в мире, приходятся всего на 10 стран, и сообщения о почти половине случаев поступили из трех государств".

Как отметил глава ВОЗ, на настоящий момент COVID-19 в мире заразились более 15 млн человек и свыше 620 тыс. умерли.

Тедрос Аданом Гебрейесус назвал наиболее эффективным инструментом в борьбе с пандемией коронавируса активное участие в ней населения. "Лучший способ помешать передаче COVID-19 - это вовлечь отдельных лиц и общины в борьбу с рисками, которым они подвергаются", - констатировал он. "Мы призываем всех относиться к решениям о том, куда они направляются, что делают и с кем встречаются, как к решениям, от которых зависит их жизнь или смерть", - заключил гендиректор.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.