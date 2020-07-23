Воронежские власти попросят у Минобороны образцы техники для "Осетровского плацдарма"

ВОРОНЕЖ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области обратятся к Министерству обороны РФ с просьбой о предоставлении образцов техники для мемориального комплекса "Осетровский плацдарм", который был открыт в Верхнехавском районе к 75-летию Победы. В мемориале создадут интерактивный музей, сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства Воронежской области по итогам поездки главы региона Александра Гусева на мемориал.

"Мы приняли очень правильное решение начать здесь работы. Пока завершили первый этап, но предполагаем, что будет второй. Планируем интерактивный музей сделать. Будем просить Министерство обороны, чтобы нам дали технику", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Александра Гусева.

Мемориальный комплекс "Осетровский плацдарм" был открыт 6 мая у села Осетровка в Верхнехавском районе недалеко от автотрассы М-4 "Дон", в него входят центральная аллея с монументальной композицией, стела высотой более 30 метров, обзорная площадка, захоронение советских солдат и воссозданные окопы. Позднее здесь планируется построить часовню, сделать музей.

Осетровский плацдарм в Верхнемамонском районе был местом крупного сражения Великой Отечественной войны - с 16 по 31 декабря 1942 года у села Осетровка началась Среднедонская наступательная операция под кодовым названием "Малый Сатурн". Итогом операции стал прорыв вражеского фронта шириной 340 км, отказ фашистов от дальнейшего наступления на Сталинград и полный разгром 26 германских дивизий, 2-й венгерской и 8-й итальянской армий, а также румынских частей. В результате операции "Малый Сатурн" советские войска 25 января 1943 года смоли окончательно освободить Воронеж, бои за который шли 212 дней. В этих сражениях погибли около 400 тыс. советских воинов.