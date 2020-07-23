В Ростовской области в течение четырех недель подряд растет число внебольничных пневмоний

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Число случаев заболевания внебольничной пневмонией растет в Ростовской области четыре недели подряд. Об этом в четверг журналистам на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев.

"Внебольничные пневмонии: уровень их заболеваемости остается высоким. К сожалению, за последние четыре недели мы наблюдаем еженедельный прирост. Пусть этот прирост не критический, но вместе с тем сама тенденция очень настораживает. У нас регистрируется в зависимости от недели от 398 на 26-й неделе до немногим более 700 на прошлой неделе", - сказал он.

По словам Ковалева, в целом ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. "Мы уже с вами почти неделю находимся на показателях, которые превышают 100 человек [ежедневно]", - сказал он, отметив, что большинство новых случаев заражения фиксируется среди городского населения.

При этом, по словам руководителя управления, в регионе снижается число групповых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. "По возрастной структуре мы видим, что детей больше не становится, но наметилась некая тенденция, когда увеличивается число старших возрастных групп, в том числе и по некоторым дням у нас заболеваемость лиц старше 65 лет фиксируется как 20-25% от общего числа заболевших в этот день", - отметил Ковалев.

В понедельник в Ростовской области сняли часть ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. К своей деятельности при соблюдении ряда требований Роспотребнадзора вернулись музеи и дома культуры. Ранее в полном объеме возобновили работу детские сады, восстановлено предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работа плавательных бассейнов. При этом сохранена необходимость соблюдения санитарных мер, в том числе соблюдение масочного режима.

Всего в регионе было зафиксировано 11,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 9,4 тыс. человек выздоровели, 197 умерли.