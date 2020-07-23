Беглов подписал закон о запрете придомовых баров в Петербурге площадью менее 50 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации в четверг.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. "Допускается [продажа алкоголя в придомовых заведениях] в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 кв. м, при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки)", - сообщается в документе.

После публикации подписанного документа Беглов и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров решили создать рабочую группу, которая будет регулировать ситуацию с придомовыми заведениями до вступления закона в силу. Деятельность рабочей группы поможет избежать закрытия заведений добросовестных предпринимателей, не нарушающих покой жителей домов.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", ужесточающий требования к продаже алкоголя в придомовых заведениях общественного питания в начале июля.