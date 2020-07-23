Новая школа появится вместо сгоревшей в дагестанском селе Старое Миатли в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Строительство новой школы на 200 мест завершается в селе Старое Миатли Кизилюртовского района Дагестана, где два года назад сгорела единственная школа, ввод ее в эксплуатацию планируется в сентябре этого года. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель пресс-службы администрации Кизилюртовского района Магомед Шехалиев.

"В селе Старое Миатли Кизилюртовского района в начале августа будет сдана новая школа, ввод ее в эксплуатацию планируется в начале нового учебного года. Двухэтажное здание образовательного учреждения рассчитано на обучение 200 школьников. Рядом с учебным заведением строятся пожарный резервуар, волейбольная и баскетбольная площадки", - сказал Шехалиев.

По его словам, на первом этаже будут располагаться также гардеробные, медпункт, пищеблок и учебно-спортивный комплекс с тренерской, на втором этаже - актовый зал со сценой и отдельным помещением под костюмерную. "В школе будут классы с интерактивными досками. Кабинеты физики и химии планируется оснастить всем лабораторным комплексом для занятий, а кабинет химии - специальными партами с выдвижными блоками", - уточнил собеседник агентства.

Он сообщил, что строительство новой школы началось в январе 2019 года, спустя четыре месяца после того, как сгорела единственная в селе школа, рассчитанная на 150 мест. "После обращения руководства Кизилюртовского района к главе Дагестана Владимиру Васильеву строительство школы включили в республиканскую инвестиционную программу, в рамках которой из регионального бюджета на эти цели было выделено 120 млн рублей", - сказал руководитель пресс-службы.

Он добавил, что после пожара школьные занятия начали проводить в помещениях местного медресе, которое находилось неподалеку от сгоревшего здания.