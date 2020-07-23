Ребенок уронил бронзовый бюст XVIII века в Царскосельском музее-заповеднике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Ребенок сбросил с пьедестала бронзовый бюст умирающего гиганта XVIII века, установленный на Камероновой галерее в Екатерининском парке государственного музея-заповедника "Царское Село". Бюст упал на мраморный пол, на произведении искусства зафиксированы сколы и трещины, сообщается на сайте музея.

"По словам отца, мальчик по неосторожности уронил бюст. На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы", - отмечается в сообщении. Родителям мальчика нужно будет возместить затраты на реставрацию после экспертной оценки повреждений.

Из-за инцидента также была повреждена колонна Камероновой галереи.

Бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской академии художеств, установили в 1780-1790 годах на Камероновой галерее по инициативе Екатерины II. Отливку бюста умирающего гиганта с античного оригинала изготовил в 1794 году мастер Эдам Гастклу. В числе скульптурного собрания, сохранившегося до наших дней на своем историческом месте, также бюсты писателей и философов древности: Платона, Гомера, Цицерона, Овидия, Сенеки, Демосфена.

В музее отмечают, что бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит "потереть" бронзовых героев на удачу. Осенью 2019 года пострадал бронзовый бюст юноши Алкивиада XVIII века, его опрокинул с постамента школьник.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают более 3 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.