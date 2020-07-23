Детские сады откроются во Владимирской области с 24 июля

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Детские сады во Владимирской области откроются с 24 июля. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал в четверг губернатор региона Владимир Сипягин.

"По моему поручению первым заместителем губернатора Александром Ремига будет подписан указ об открытии детских садов с 24 июля. Сегодня в ответ на мои обращения в адрес главного санитарного врача области Татьяны Даниловой на заседаниях областного оперативного штаба от нее поступило письмо с рекомендациями открыть детские дошкольные учреждения с условием соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований", - написал губернатор.

С середины мая в дошкольных учреждениях Владимирской области работали дежурные группы, которые принимали ограниченное количество детей.

Как пояснил глава региона, снятие ограничений стало возможным в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса. В четверг Владимир Сипягин также подписал документ, разрешающий проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции и правил личной гигиены участников. Сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в области зарегистрировано 5 369 случаев заболевания, 4 889 пациентов выздоровели, отмечено 118 летальных случаев.