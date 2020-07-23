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Отстраненного за нарушение порядка служб в пандемию протоиерея восстановили в должности

Ранее протоиерея Владимира Чувикина отстранили от управления патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восстановил в должности протоиерея Владимира Чувикина, отстраненного от управления патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря в Москве. Об этом говорится в патриаршем указе, опубликованном в четверг сайтом Московской городской епархии.

"Протоиерей Владимир Чувикин, отстраненный от настоятельства в храмах патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря г. Москвы, восстанавливается в своей должности", - говорится в указе.

Чувикин был отстранен от управления патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря согласно указу патриарха за нарушение установленного в связи с пандемией особого порядка совершения пасхальных богослужений. Кроме того, Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 17 июля освободил его от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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