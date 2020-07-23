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В Пятигорске после коммунальной аварии уволят директора городского водоканала

Глава региона Владимир Владимиров счел неудовлетворительной работу местного филиала "Ставрополькрайводоканала" с головным предприятием, администрацией Пятигорска и краевыми ведомствами

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Директора пятигорского водоканала уволят из-за коммунальной аварии в городе-курорте. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Вечером 21 июля в Пятигорске по улице Адмиральского произошел прорыв водовода. Причиной масштабного выброса воды стало несанкционированное подключение. Кроме того, на минувших выходных в Пятигорске были перебои с водоснабжением.

"Ставрополькрайводоканал" полностью с людьми проработает и компенсирует затраты за этот фонтан. А главу водоканала в Пятигорске будем менять", - отметил Владимиров.

По информации пресс-службы губернатора, глава региона назвал неудовлетворительным качество взаимодействия местного филиала "Ставрополькрайводоканала" с головным предприятием, администрацией Пятигорска и краевыми ведомствами - информация о нештатной ситуации не была представлена оперативно. Губернатор поручил провести ведомственное расследование с последующей оценкой действий руководства филиала.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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