Утилизацию мусора на действующих в Ленобласти полигонах запретят с 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Все действующие полигоны Ленинградской области с 2023 года закроют на рекультивацию, а утилизация мусора на них будет запрещена. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Я принял следующее решение, которое завтра будет уже озвучено в виде поручений на совещании. По этому совещанию мы примем областной закон об обороте отходов на территории Ленинградской области, по которому с 1 июля 2023 года [будет] запрещена утилизация мусора в виде складирования на полигонах отходов и с 1 января 2023 года все действующие полигоны должны уйти на рекультивацию. Поэтапно программа подразумевает начало в 2021 году, и дальше - до 2023 года", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Накануне Дрозденко обсудил с потенциальными инвесторами инициативу по строительству на территории региона трех мусороперерабатывающих заводов полного цикла с совокупной мощностью около 960 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год и с нулевым остатком неперерабатываемых отходов. Все предприятия планируется внести в территориальную схему по обращению с отходами. Мощность каждого завода ожидается на уровне 320 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год.

Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ждало завершения аналогичных работ со стороны правительства Петербурга для их синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга утвердил новую городскую территориальную схему обращения с ТКО 17 июля 2020 года. В декабре 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе реформа обращения с ТКО начнется в течение 2020 года.

В марте 2020 года администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к переговорам о создании единого оператора по обращению с ТКО, который будет обслуживать оба субъекта РФ. С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - начал обеспечивать весь цикл обращения с отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.