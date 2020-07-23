Под Псковом начали изучать останки людей, убитых в войну во время нацистской оккупации

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Судмедэксперты приступили к изучению останков мирных жителей, которые были убиты в Великую Отечественную войну фашистами в Псковской области во время оккупации, сообщила в четверг сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева на совещании по реализации всероссийского проекта "Без срока давности" в Севастополе.

"Поисковые работы на основе архивных материалов ведутся в Псковской области. Судмедэкспертиза приступила к работе", - сказала Цунаева.

Она отметила, что место захоронения людей удалось найти благодаря архивным документам. "Это только начало. Работа ведется в комплексе: поисковики обнаруживают места массового захоронения мирного населения, приглашается судмедэкспертиза, и если видят состав преступления, и СК возбуждает уголовное дело (в настоящее время по факту обнаружения захоронения СК проводит проверку)", - подчеркнула представитель ОНФ.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - "Линия Пантеры".

В середине июня поисковое движение России сообщило об обнаружении захоронения близ деревни Моглино Псковской области. Предполагается, что вблизи Моглино находится захоронение жертв одноименного концлагеря. Концлагерь Моглино был организован вскоре после оккупации Пскова нацистами в 1941 году. Изначально там содержались советские военнопленные, которые под угрозой смерти ремонтировали дорогу Рига - Псков. Согласно воспоминаниям местных жителей, через несколько месяцев в живых из 280 пленных остались не более 30. Весной 1942 года в концлагерь начали свозить мирное население, в том числе детей.