{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге

Он пройдет 26 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести главный военно-морской парад 26 июля в Санкт-Петербурге. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 г., в День военно-морского флота, в г. Санкт-Петербурге главный военно-морской парад", - говорится в указе.

Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. "Правительству Санкт-Петербурга оказать содействии в подготовке и проведение главного военно-морского парада", - отмечено в тексте указа.

Финансовое обеспечение расходов будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020 год, следует из текста указа.

Ранее Владимир Путин говорил о планах посетить главный военно-морского парад.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
СМИ: в США расследуют дело о возможном нарушении прав потребителей со стороны Apple
По данным портала Axios, генеральный прокурор Техаса может подать иск на компанию за нарушение закона об использовании вводящих в заблуждение коммерческих практик по итогам расследования, которое проводится в нескольких штатах
Читать полностью