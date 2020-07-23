Эксперты: россияне стали активнее интересоваться туризмом на Северном Кавказе этим летом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Жители России с начала туристического сезона в стране стали активнее интересоваться сельским, экологическим, пляжным туризмом, а также путешествиями на автомобиле по регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), которые провели экспресс-аудит уровня интереса российских туристов к отдыху в СКФО.

В русскоязычном сегменте интернета специалисты с помощью мониторинговой системы YouScan проанализировали действия пользователей, содержащие упоминание темы туризма на Кавказе. Эксперты изучили данные за периоды с 17 по 30 июня и с 1 по 14 июля, сравнив степень вовлеченности россиян в вопросы планирования отдыха в регионе за две недели до и две недели после официального старта туристического сезона в стране.

"На основании исследования аналитики ОСИГ отметили, что в июле 2020 года по сравнению с июньским периодом существенно возрос (+53%) интерес россиян к пляжному туризму на Кавказе. В топе дестинаций оказался Дагестан (Махачкала, Гуниб). Кроме того, в июне наибольшее число сообщений содержали упоминания об отдыхе в районе Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, заповедных территорий Карачаево-Черкесской Республики, караванинга (автомобильный туризм, путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах) и локации Аушигер в Кабардино-Балкарии, джипинга (прохождение турмаршрутов по бездорожью) в Чечне", - говорится в материалах организации.

Экологический и автотуризм

Эксперты отмечают, что количество сообщений об экологическом и сельском туризме в последние две недели июня составило около 1,8 тыс. С 1 по 14 июля 2020 года этот показатель прирос на 3%. В июне пользователи чаще всего обращались к поиску информации о Кавказском заповеднике как части туристического маршрута на территории Карачаево-Черкесии, объектах показа в Ингушетии, а в июле интерес в области эко- и сельского туризма несколько сместился в пользу Северной Осетии и Голубых озер в Кабардино-Балкарии.

По данным исследователей, количество сообщений пользователей Рунета в сфере автотуризма выросло на 15% в первые две недели июля по сравнению с двумя предыдущими неделями в июне 2020 года. Наибольший интерес со стороны авторов июньских сообщений получили такие темы, как джипинг в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, караванинг и самостоятельный автотуризм в Республике Дагестан (аул Гамсутль, село Миатли).

При этом на фоне растущей популярности различных видов туризма в СКФО эксперты ОСИГ зафиксировали падение в июле 2020 года на 6% количества сообщений российских пользователей в отношении экскурсионного отдыха.

"Сегодня в глазах российских туристов существенно растет рейтинг курортов кавказского региона. Увеличивается интерес со стороны жителей страны к различным видам отдыха в СКФО, включая сельский, экологический, пляжный, автомобильный туризм. В этой связи представителям турбизнеса необходимо уделять особое внимание созданию авторских маршрутов и программ, формированию необходимой инфраструктуры, что в комплексе позволит в полной мере раскрыть уникальный колорит регионов, позволит туристам понять, чем привлекательны путешествия на Кавказ", - приводятся в материалах ОСИГ слова вице-президента союза Алексея Волкова.

Отмечается, что в общей сложности исследование охватило 32 тыс. сообщений от 21,6 тыс. интернет-пользователей за оба периода. Эксперты ОСИГ провели аудит выдержек из сообщений пользователей, блогеров, данных администраций территорий, СМИ, туроператоров. В перечень объектов исследования вошли Ставропольский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Чечня.