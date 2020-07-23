Президент ЮАР распорядился временно прекратить занятия в школах из-за пандемии

ПРЕТОРИЯ, 23 июля. /ТАСС/. Школы в Южно-Африканской Республике (ЮАР) вновь закрываются в связи с быстрым ростом в стране числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом объявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации.

"В условиях, когда пандемия коронавируса выходит на пик, принято решение, что все государственные школы уйдут на перерыв, который продлится предстоящие четыре недели, - заявил он. - Школы не должны быть центром распространения коронавируса, когда инфекция быстро распространяется".

Первый раз школы были закрыты в ЮАР 26 марта с введением общенационального карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Школы начали открываться в стране с 1 июня, однако теперь они вновь прекращают работу.

Рамапоса объявил, что школы закроются по всей стране с 27 июля и возобновят свою работу 24 августа. Исключение сделано для выпускного 12-го класса, каникулы в котором продлятся одну неделю; а также для переходного из начальной в среднюю школу 7-го класса, где предусмотрен двухнедельный перерыв. Президент объявил, что академический год продлится в стране и после календарного 2020 года.

Глава государства отметил, что пандемия продолжает наносить экономике ЮАР серьезный урон. Он объявил о новых пакетах помощи бизнесу и населению. Так, гранты на сумму в 15 млрд рандов ($850 млн) будут в течение шести месяцев предоставляться людям с низкими доходами. Рамапоса также заявил, что случаи коррупции при оказании и распределении помощи будут жестоко наказываться государством.

ЮАР занимает в Африке первое место по количеству инфицированных коронавирусом и умерших от заболеваний, вызываемых им, - 394 948 и 5 940 соответственно. По числу заразившихся страна находится на пятой позиции в мире.