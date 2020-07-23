В Коми поступила первая партия средств индивидуальной защиты от правительства Москвы

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Первая партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников - 3 млн защитных масок и 100 тыс. респираторов - поступила в Республику Коми от правительства Москвы, сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня в Сыктывкар поступила первая партия средств индивидуальной защиты в рамках поддержки, оказанной нашей республике правительством Москвы. 3 млн защитных масок, 100 тыс. респираторов будут распределены по медицинским организациям республики. В ближайшее время ожидается поставка защитных костюмов для медработников, а также медицинских кроватей с матрасами и медицинского оборудования. Это очень ценная и своевременная помощь в борьбе с COVID-19", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По информации управления Роспотребнадзора по республике, на 23 июля в Коми подтверждено 4 911 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 45 случаев. Выздоровели 3 035 человек, умерли 40. Под медицинским наблюдением остаются 2 774 человека.